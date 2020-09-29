Місцеві жителі зажадали від російських військових покинути місто в Сирії

Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили в Telegram-каналі"військовий оглядач".

Згідно з даними, військові РФ були змушені покинути околиці міста Дерік (Ель-Малікія) на північному сході Сирії після того, як місцеві жителі висловили своє невдоволення присутністю військової поліції в цьому районі.

"Російський патруль, що складається з 11 машин прибув в район греблі на схід від Дерика, намагаючись там закріпитися", - йдеться в повідомленні.

Згодом, російським військовим довелося відступили в західну частину населеного пункту, а потім вони і зовсім повернулися на свою базу в місті Ель-Камишло.

Також ми повідомляли, що в Сирії загинули шестеро солдатів армії Башара Асада і один російський військовий.

Інформаційні ресурси опозиції Сирії повідомили про ліквідацію групи спецназу. За попередніми даними, на одному з трупів виявили російську екіпіровку.

Як відомо, керівництво Росії відкидає звинувачення в тому, що РФ є однією зі сторін у громадянській війні в Сирії, натомість звинувачує інші країни в пособництві повстанцям.

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