Місцеві жителі зажадали від російських військових покинути місто в Сирії
Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили в Telegram-каналі"військовий оглядач".
Згідно з даними, військові РФ були змушені покинути околиці міста Дерік (Ель-Малікія) на північному сході Сирії після того, як місцеві жителі висловили своє невдоволення присутністю військової поліції в цьому районі.
"Російський патруль, що складається з 11 машин прибув в район греблі на схід від Дерика, намагаючись там закріпитися", - йдеться в повідомленні.
Згодом, російським військовим довелося відступили в західну частину населеного пункту, а потім вони і зовсім повернулися на свою базу в місті Ель-Камишло.
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Як відомо, керівництво Росії відкидає звинувачення в тому, що РФ є однією зі сторін у громадянській війні в Сирії, натомість звинувачує інші країни в пособництві повстанцям.
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