Радянська і російська актриса театру і кіно Ніна Ургант пішла з життя сьогодні, 3 грудня.

Про це повідомили в Олександрійському театрі, в якому Ніна Миколаївна працювала більше 30 років, передає "fontanka".

Бабуся Івана Урганта Ніна Ургант пішла з життя у віці 92 років. Відомо, що актриса довгий час боролася із захворюванням Паркінсона і постійно спостерігалася у лікарів. На жаль, їй не змогли допомогти навіть ізраїльські медики, до яких звертався її онук Іван Ургант.

Відмітимо, Ніна Миколаївна Ургант має звання заслуженої і народної артистки РРФСР.

Більше 30 років Ніна Ургант присвятила Александринському театру в Петербурзі. Найбільше вона відома глядачам за роллю в картині "Білоруський вокзал", де вона зіграла медсестру Раю. На її рахунку десятки пам'ятних ролей. Останній раз вона зіграла в кіно в 2008 році в картині "Азіат".

"Царство небесне і світла пам'ять. Співчуття родині. Вона була прекрасною актрисою! Шкода...", " Царство Небесне.... Світла пам'ять", "Співчуття всій родині Ургант. Світла пам'ять Ніні Миколаївні", - пишуть слова співчуття в мережі.

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