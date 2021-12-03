Радянська і російська актриса театру і кіно Ніна Ургант пішла з життя сьогодні, 3 грудня.
Про це повідомили в Олександрійському театрі, в якому Ніна Миколаївна працювала більше 30 років, передає "fontanka".
Відмітимо, Ніна Миколаївна Ургант має звання заслуженої і народної артистки РРФСР.
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Більше 30 років Ніна Ургант присвятила Александринському театру в Петербурзі. Найбільше вона відома глядачам за роллю в картині "Білоруський вокзал", де вона зіграла медсестру Раю. На її рахунку десятки пам'ятних ролей. Останній раз вона зіграла в кіно в 2008 році в картині "Азіат".
"Царство небесне і світла пам'ять. Співчуття родині. Вона була прекрасною актрисою! Шкода...", " Царство Небесне.... Світла пам'ять", "Співчуття всій родині Ургант. Світла пам'ять Ніні Миколаївні", - пишуть слова співчуття в мережі.
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