Пішов з життя один із засновників титанів прог-року King Crimson і надзвичайно популярної групи Foreigner.

Англійський мультиінструменталіст Ян Макдональд помер у середу у віці 75 років, пише Rolling Stone.

Син Яна Макдональда Максвелл в соціальних мережах повідомив, що його батько боровся з раком.

Представник McDonald підтвердив смерть музиканта, додавши, що Макдональд «мирно помер 9 лютого 2022 року в своєму будинку в Нью-Йорку в оточенні своєї сім'ї».

Макдональд вперше прославився як початковий учасник групи King Crimson, заснованої в січні 1969 року. До липня того ж року група виступила з Rolling Stones на концерті в Гайд-парку і випустила свій дебютний альбом. Він зайняв лише 28-е місце в чарті Billboard, але пізніше був проголошений віхою в прогресив-року. У першому треку" 21st Century Schizoid Man " Макдональд грав на саксофоні.

Однак до грудня того ж року Початкова група розпалася, і Макдональд пішов; він і інший музикант King Crimson, барабанщик Майкл Джайлз, сформували дует, який випустив один альбом. До 1974 року Макдональд повернувся до виступів з King Crimson, але його засновник, гітарист Роберт Фріпп, незабаром після цього розпустив групу.

У 1976 році Макдональд разом з гітаристом Міком Джонсом і співаком Лу Греммом заснував групу Foreigner. І домігся величезного комерційного успіху: Макдональд з'явився на перших трьох альбомах цієї групи, і всі вони стали мультиплатиновими. Однак McDonald пішов з Foreigner в 1980 році.

"When I had the idea of forming Foreigner, Ian McDonald was among the first I turned to. He was and always will be a giant on the English progressive rock scene. He was a musician of great substance and versatility. pic.twitter.com/dPZMijvHRX — Foreigner (@ForeignerMusic) February 11, 2022

В останні роки Макдональд виступав з 21st Century Schizoid Band — групі, що складається з випускників King Crimson. Його першим сольним альбомом став Driver's Eyes 1999 року, а в 2017 році він сформував нову групу Honey West, в яку увійшов його син Максвелл.

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