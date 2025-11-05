Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Сейчас эскалация набирает обороты из-за того, что нет результатов у московии на войне, которую она начала против Украины в 2014 году. Мы видим, что 11 лет они дерутся и не могут две области захватить. Да, конечно, они распространили свое влияние, аннексировали Крым... Но я к тому, что конвенционным способом они не могут достичь успехов на поле боя. И чем дальше эта война продолжается, тем больше они платят высокую цену», – объясняет Владислав Смирнов.

Поэтому, констатирует он, чтобы не терять статус мирового лидера и сверхмощного государства, путин постоянно запугивает всех ядерным оружием, это его единственный козырь еще с советских времен, хотя это не значит, что он его не использует, это может произойти, ведь россия пополняет склад ракет с ядерными боями.

А к концу века, по мнению гостя программы, наша цивилизация может оказаться на краю пропасти, использование ядерного оружия и обмен ядерными ударами в долгосрочной перспективе вполне возможны, если посмотреть на происходящее в кремле, на Ближнем Востоке, между Пакистаном и Индией.

«Понятно, что сейчас это политическая работа, но смотрите, что происходит за кулисами. Мировой трек нуклеаризации плохой. Растет количество стран, которые хотят иметь ядерное оружие, а те, кто его потеряли, как Украина, не могут за себя постоять. Не работает доктрина ненападения. Если бы у Украины было ядерное оружие, наверное, россия даже с теми средствами, которые имела в 2014 году, не рискнула бы сталкиваться с Украиной на поле боя. Так что в этом плане Украина пока во втором легионе стран – без ядерки. Поэтому смотрите за первым легионом, он будет увеличиваться. Стран, которые будут иметь ядерное оружие до конца даже 2050 года, будет больше, чем сейчас», – заключает Владислав Смирнов.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что весь этот продолжительный мирный трек закончился тем, что США снова занимают выжидательную позицию.

Также Politeka писала о том, что Томенко призвал готовиться к тяжелой зиме: «Но дальше будет гораздо легче».