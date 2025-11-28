Мріє не зрадь!

Л.Українка

Количество интересных личностей в это тяжелое время в Украине увеличивается. Кто должен защищать национальные интересы государства? Эту функцию обязана выполнить государственная элита – активная и сознательная часть фаворитов и организаторов (интеллектуалы, государственные деятели, военные). Интеллектуалы – это глава нации, формирующий и пропагандирующий национальную идею.

Только раз живем на Земле и каждый, кто пришел в этот мир, имеет свое предназначение, место и свое уготованное дело. Кто строит, кто возделывает землю, кто учит, лечит… Лечить людей, ведущих борьбу с русским агрессором, нужно не пулями, а любовью, добиваться мира, высокой и нежной тишины.

Чего ждать от России? Загляните в книги, рассказывающие о России ХVІІІ – ХХ веков и вы увидите ту же имперщину. Россия существует в своем историческом контексте. Путин ничего не придумал, он идет по тому пути, который для него начертали «предшественники». Он всего лишь последователь.

Мы помним венгерские, польские, чешские и прочие события. Россия отвечает своему историческому образу.

Сущность путинской пропаганды сопровождается насилием к нашему народу.

Помним, что Ленин и Сталин уничтожили около 100 миллионов человек. Особенно пострадали украинцы, значительная часть которых была отправлена ​​в Сибирь.

Поставленную Сталиным задачу выслать всех украинцев Берия не мог выполнить, потому что не хватало товарных вагонов для их перевозки.

После войны с российской агрессией, надеемся на военных, это руки и умы нации, которые должны организовать жизнь и самозащиту народа, возглавит экономическую, политическую, социальную и дипломатическую работу в стране. Если украинцы найдут в себе силы обновить свою национальную элиту, то с ее помощью сохранят собственное государство, базирующееся на рыночной экономике, равенство всех граждан перед законом независимо от национальности, как это сделали современные цивилизованные нации.

Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л. Костенко

Журналист Павел Ильюша