Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Трампу не вистачає розуму, серця та сміливості, оскільки він знову звинувачує президента України та розповідає, що путін хоче миру, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Трамп, не залишає нас у спокої, на жаль, зі своїми заявами. Тільки ми починаємо більш-менш воскресати від його образ на адресу українського народу, від його спроб принизити подвиг українців і виправдати росіян… Наче ми вже звикли, начебто чувак почав перебудовуватись. Вистачило на 2 тижні. Знаєте, це як алкоголік, котрий ніяк не може зав'язати. З 31 грудня тримався Трамп, щоб не прославляти путіна і не принижувати Зеленського. 15 днів, як і передбачив рабин Каменецький. І знову черговий розворот Трампа, знову чергова зрада, а йому й не звикати зраджувати. Знов у нього у всьому винен Зеленський, а путін, звичайно ж, хоче миру. Кожен із нас зараз прямо своєю шкірою і замерзлим нутром в Україні відчуває, як путін хоче миру», – коментує Михайло Шейтельман.

На думку експерта, Трампу просто не вистачає певних якостей, як у казці «Країна ОЗ». У казці, нагадує він, Страшилі не вистачало розуму, Залізному Дроворубу – серця, а Леву - хоробрості, але все це стосується і Трамп.

«Не може бути такої реальної людини, як Трамп, це збірний образ, метафора. Такий боягузливий залізний, страшний лев-дроворуб, істота, якій не вистачає розуму, серця та хоробрості. І цей боягузливий, залізний, страшний лев-дроворуб, мені здається, знайшов свого Гудвіна. Він вважає Зеленського Гудвіним, тому нескінченно намагається з ним зустрічатися. Він скільки разів зустрічався з путіним? Один. А із Зеленським? Вісім. І в нього Зеленський не хоче миру, а путін там сидить десь і хоче», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як він зазначає, Трамп знову вирішив зустрітися із Зеленським, цього разу в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Тільки ось, нагадує експерт, вони вже зустрічалися 28 грудня у Мар-а-Лаго, потім були ще робочі зустрічі, потім Віткофф та Кушнер літали до Парижа, тому постає питання, що ще їм треба обговорити. За його словами, Трамп бачить, що Зеленський має якості, яких немає в нього самого, і хоче заразитися у нього розумом, серцем і хоробрістю, тільки це не так працює. Тому, підсумовує експерт, Трампу варто почитати казку і зрозуміти, що герої набувають потрібних якостей, проходячи випробування.

