«Минулого тижня у Китаї були якісь заворушення. І деякі вважають, що це спроба скидати Сі, але радше це спроба контрреволюції, придушення майбутніх повстань. Китай пішов авторитарним шляхом, але пішов нещодавно. Тобто, на відміну від тієї ж росії, є шанс у китайців поміняти цей шлях. Я маю на увазі китайські еліти, не обов'язково просто народ. Не в сенсі скасувати комунізм, комуністичну партію ніхто не скасовуватиме, але повернутися в режим, коли китайські керівники змінюються раз на 10 років, а це означає, що Китай повернеться до прагматики», – пояснює Михайло Шейтельман.

За словами експерта, після смерті Мао Цзедуна Китаєм правили прагматики, які хотіли багатіти, тому розвивали країну, а Сі зараз керує як фанатик і хоче зробити Китай знову великим. Як він наголошує, якщо якийсь лідер каже, що хоче зробити країну знову великою, то можна гасити світло і зливати олію, бо це найнебезпечніше, бо прагматичний путін просто крав гроші, а фанатичний – воює проти України. Тому, констатує експерт, з іншим режимом у Китаї Україні буде в рази краще, адже прагматика – це обірвати торгівлю з рф.

«ЄС діє. Макрон у листопаді їздив до Китаю, Стармер цього тижня їздив до Китаю. За останній рік усі європейські лідери побували у Китаї, а деякі – по кілька разів. Вони діють, але просто дипломатія з китайцями завжди дуже тиха. Ми мало що чуємо, бо у Китаї немає вільної преси. Вони не можуть прийти на пресконференцію до Сі і запитати: «До вас приїжджав Стармер, про що ви з ним домовилися?». Це ж, вважайте, Радянський Союз. Тому, звичайно, ми звідти інформацію не отримуємо», – розповідає Михайло Шейтельман.

Проте, констатує він, ми знаємо, що європейські лідери постійно їздять до Китаю, а Макрон після свого візиту навіть заявив, що ми тепер маємо карти. Але основні карти, стверджує експерт, у руках Трампа, а у квітні він зустрінеться з Сі, тож подивимося, чи зможе він якось розторгувати нашу війну.

