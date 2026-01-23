Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що у війні мало мати просто військову ціль, обов'язково має бути і політична, адже тактика без стратегії – це шлях поразки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«У війни є ціль політична, гуманітарна та військова. Військова ціль – це перемогти у битві, у генеральній битві, розгромити армію, щоб вона не могла чинити опір. Гуманітарна ціль – це викликати гуманітарну катастрофу, ми бачимо цю ціль у російських федераціях. Політичну ціль теж бачимо – щоб з боку України не було загрози щодо росії, це блок НАТО тощо. Так ось, я запитую себе – а яка ж ціль у нас під час війни? У 2022 році я розумів і політичну, і військову цілі, у 2023 – теж, у 2024 став уже не бачити, у 2025 не бачив і у 2026 не бачу», – пояснює Олег Старіков.

За словами експерта, можна розгромити ворога, розгромити його армію, але не перемогти війні, а можна виграти бій, але програти у війні. Тактика без стратегії, наголошує він, – це шлях поразки, а стратегія без тактики – це таке мляве.

Якщо говорити про кордони 1991 року, пояснює експерт, про кордони 2014 року, про кордони 2022 року, про лінію бойового зіткнення, то це військова ціль, не політична, оскільки йдеться про видавлювання противника, про перемогу на полі бою. Але нема, констатує він, політичної ці, а якщо говорити про бажання бути частиною західного світу, то це інше питання.

«російська федерація перебуває в ідеологічному протистоянні із Заходом, з Європою, не з Америкою, а саме з Європою. росія воює з Європою, вони з ними воюють. У європейців і росіян на території України є цілі. А у нас яка ціль? Чи стоїмо на передньому краї класової боротьби? Ми що, передовий загін Європейського Союзу, Коаліції охочих?», – підсумовує Олег Старіков.

