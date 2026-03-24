Комісія з добору голови Державної митної служби врахує інформацію про статки Владислава Суворова та його родичів. Також перевірять його можливі зв'язки з оточенням Януковича.

Комісія з добору голови Державної митної служби України врахує інформацію про майновий стан та професійну діяльність заступника голови Державної митної Служби Владислава Суворова під час заключного етапу конкурсу.



Про це в Комісії повідомили у відповідь на запит, повідомляє УНН.





Комісія перевірить доброчесність Суворова





Раніше УНН писав, що за час роботи в Держмитслужбі родина Суворових та родичі обросли елітним майном. Владислав Суворов разом із дружиною та дітьми з 2024 року мешкає у квартирі площею понад 100 кв. м в елітному ЖК Києва Greenville Park. Ця квартира оформлена на матір посадовця – Ольгу Суворову, яка, відповідно до декларації Володимира Суворова – батька посадовця, із доходів має лише пенсію.

Вартість такого житла стартує від 230 тисяч доларів без ремонту, хоча в декларації батька вказано, що воно було придбане у 2022 році за 3,2 млн грн (орієнтовно 87 тис. дол. за тогочасним курсом). Окрім того, в цьому ж ЖК у Ольги Суворової є ще два паркомісця, придбаних вже у 2025 році за понад 400 тис. грн кожне. Варто зазначити, відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у Ольги Суворової немає жодного бізнесу.

Окрім того, за даними ЗМІ, комерційним приміщенням у Greenville Park володіє брат дружини Владислава Суворова.

Також, за даними декларації митника, його дружина Марина Суворова минулого року придбала два новеньких авто TOYOTA RAV4 за понад 2 млн грн кожне. Купівлі відбувалися з різницею в місяць. Варто зауважити, що Марина Суворова працює в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП "Держзовнінформ") і її річна зарплата становить трохи більше ніж 500 тис. грн.

Окрім того, у родини в деклараціях із року в рік вказані значні суми готівки, зокрема в іноземній валюті.

Повідомляємо, що станом на сьогодні Комісія проводить всебічну та ґрунтовну перевірку на відповідність критеріям доброчесності всіх без винятку кандидатів, допущених до фінального етапу відбору. Оприлюднені Вами факти щодо майнового стану та професійної діяльності кандидата вже взяті до уваги та долучені до матеріалів перевірки. Окремо зазначаємо, що Комісія на постійній основі здійснює самостійний моніторинг медіа та інших відкритих джерел на предмет виявлення обставин, що можуть свідчити про недоброчесність кандидатів

- ідеться у відповіді на запит УНН

.У Комісії також повідомили, що під час співбесід з кандидатами, які заплановані на цьому тижні, увага в ході першої частини розмови приділятиметься саме питанням доброчесності кандидата, відповідності його способу життя задекларованим доходам, а також аналізу фактів, що можуть свідчити про наявність корупційних ризиків чи зв’язків, які дискредитують державну службу.

Очевидно буде також перевірений можливий звʼязок Суворова із представниками команди президента-втікача Віктора Януковича Олександром Клименком та Ігорем Калетніком, які через його призначення можуть спробувати повернути собі вплив на митницю.

"Після опрацювання даних з усіх джерел, отримання пояснень кандидата та проведення співбесіди кожен член Комісії особисто та незалежно оцінює кандидата на відповідність критеріям доброчесності та бере участь у голосуванні за фінальне рішення", - зазначили в Комісії.

Конфлікт інтересів

За даними журналістів, у голови Комісії з добору голови Державної митної служби України Куніо Мікурією та члена Комісії Дмитра Олійника може бути конфлікт інтересів під час розгляду кандидатури Владислава Суворова.

Зокрема, ідеться про можливі ділові зв’язки кандидата Владислава Суворова з головою Комісії Куніо Мікурією, який у період перебування на посаді Генерального секретаря Всесвітньої митної організації мав системну професійну взаємодію із Суворовим, а також із членом Комісії Дмитром Олійником, який як голова Федерації роботодавців України неодноразово взаємодіяв із кандидатом у межах спільних заходів та робочих процесів.

"Ми залишаємося відданими принципам прозорості та об’єктивності, аби обрані два фіналісти конкурсу на посаду Голови Державної митної служби відповідали найвищим стандартам етики та професіоналізму", - запевнили УНН в Комісії.

Там додали, що на засіданні 17 грудня 2025 року Комісія здійснила перевірку можливих конфліктів інтересів серед своїх членів.

"Кожен член Комісії задекларував будь-які попередні контакти з кандидатами. Куніо Мікурія та Дмитро Олійник повідомили, що брали участь в одних і тих самих конференціях з одним із кандидатів, Владиславом Суворовим. Водночас вони зазначили, що такий обмежений професійний контакт не створює приватного інтересу, зокрема такого, що випливає з особистих чи ділових відносин, який міг би вплинути на об’єктивність чи неупередженість їхнього прийняття рішень або належне виконання службових обов’язків. Таким чином, підстав для самовідводу членів Комісії встановлено не було", - переконують в Комісії.