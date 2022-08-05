На фронте важно разговаривать исключительно на украинском языке. Об этом в эфире "Несокрушимой страны" ("Незламної країни") с Анной Мирошниченко на "5 канале" рассказал музыкант и военнослужащий ВСУ Сашко Положинский.
Сашко Положинский вспомнил ситуацию, когда он с другими военными чуть не убили сослуживца, которого в темноте приняли за врага из-за русского языка.
"Когда у нас велись активные обстрелы и были раненые, мы сидим все на своем посту, сзади кто-то подходит и обращается к нам на русском языке. Мы в темноте не узнаем этого человека и мы реально были готовы начать стрелять, если бы в определенный момент мы не поняли, кто это. Это была стрессовая ситуация, человек в стрессовой ситуации автоматически перешел на тот язык, на котором ему легче разговаривать. Мы могли его убить", – рассказал музыкант-военный.
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Сашко Положинский объяснил, что многое на фронте зависит от обстоятельств.
"Была такая ситуация, что рядом расположены были два окопа, расстояние между ними буквально пару метров и по прилету в одном окопе все погибли, а в другом все выжили без малейших повреждений. Это такой случай, который ты не просчитаешь, не предвидишь никак", – подчеркивает Положинский.
Напомним, что TARTAK объявила о своем закрытии - группа два года пыталась держаться на плаву после ухода фронтмена Сашка Положинского.
Как сообщала Politeka, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.