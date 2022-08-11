Так, украинская актриса отправилась с сыном Платоном в небольшое путешествие на автомобиле. Ксения Мишина поехала в Волынскую область и по пути ей встретился указатель населенного пункта Скобелка.

Глядя на это название, актриса тут же вспомнила одного из самых мерзких путинских прихвостей - пропагандистку Ольгу Скабееву.

«Это как в Украине называют Скабееву», - пошутила Мишина.

Отмети, что Скабеева знаменита своей агрессивной антиукраинской риторикой, трансляцией главных нарративов кремля, хамоватой манерой, оскорблениями собеседников, политиков, в основном украинских, и общением с оппонентами в студии на повышенных тонах.

Деятельность путинистки постоянно сопровождают скандалы.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина показала, какой бывает утром без макияжа и фотошопа