Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая. Звезда воспитывает троих детей - Злату Мичелл, которую родила от британца Нила, а также Евдокию и Валерия, которых родила от текущего мужа Владимира Локотко. Старшая дочь уже выросла и стала настоящей красоткой, а в прошлом году отправилась учится в Лос-Анджелес, США. А недавно Злата показала миру своего парня, которого зовут Оскар.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Митчелл поделилась фото, где позировала рядом со своим молодым человеком. Оскар сделал селфи, когда дочь Фреймут прижалась к бойфренду.

До этого мы писали, что Злата пожаловалась на сломанный телефон.

"Забавный факт: во время моей поездки домой в Великобританию у меня сломался телефон, так что все, что у меня есть, это инста-истории, которые я публиковала из поездки. Чтобы держать вас в курсе, все, что вам нужно знать о том, как я еду в Шотландию и Англию, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем переехать в США".

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