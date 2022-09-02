Более того, телеведущая Ольга Фреймут заверила, что сама берет пример с дочери. Злата учит ее легкости, любви к своему телу и к себе.

Старшую дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут, 16-летнюю Злату Митчелл, в Сети жестко раскритиковали из-за цвета кожи ее американского бойфренда Оскара и ее девичьей фигуры. Звездная мама вступилась за свою дочь во время интервью для "КП в Украине".

"Очень досадно, что мою Злату обсуждают в интернете, даже когда вокруг война, и нам особенно нужно проявлять манеры, сдержанность и толерантность. Фигура, поза, выражение лица, сравнение Златы со мной – это очень неправильно, потому что я – это я. Да, я очень люблю этикет, я достаточно сдержанна. А Злата – есть Злата. Она – отдельная вселенная. И я бы не хотела, чтобы Злата сломала свою личность", – подчеркнула Ольга Фреймут.

Более того, она заверила, что сама берет пример с дочери. Злата учит ее легкости, любви к своему телу и к себе.

Ольга Фреймут также рассказала, что очень уважает и любит любимого своей дочери, ведь он нереально умен, любит Злату и изо всех сил поддерживает ее в Америке, где школьница переживает войну в родной стране. Вместе влюбленные собирали деньги для приехавших за границу украинских детей. Кроме того, еще Оскар популяризирует украинские песни.

Напомним, Фреймут вышла на связь и обратилась к украинцам.

Как Politeka сообщала, Фреймут призналась, что пошатнула психику своих детей, теперь они испуганы.

Также Politeka писала, Фреймут заговорила о потере себя вдали от Украины, но возвращаться не собирается.