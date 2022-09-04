Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая. У звезды есть трое детей - Злата Митчелл, которую Ольга родила от британца Нила, а также сын Валерий и дочь Евдокия, которые появились уже в браке с Владимиром Локотко. Старшая дочь Злата в прошлом году переехала в Лос-Анджелес, где получает образование. Не так давно девушка показала своего молодого человека по имени Оскар. Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата опубликовала несколько фото со своего путешествия во Львов, куда ездила уже во время войны. На одном из фото Митчелл сделала селфи, будучи в узком топике.

"Тяга домой. Украина. неотредактированный. Июль 2022 года. Каждый, кто приходит на нашу землю, остается на ней навсегда", - написала Злата.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вы тоже", "Песик супер".

Напомним, Фреймут не выдержала нападок на дочь и вступилась за Злату

А еще Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут показала своего парня: внезапное фото

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Фреймут хвастнула своей роскошью в топике и мини-юбке