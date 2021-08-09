Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о событиях, развивавшихся на международной арене после заключения Пакта Пилсудского-Гитлера и после смерти Йозефа Пилсудского. Он отметил, что несмотря на талант Пилсудского как политика, его преемники были довольно недалекими.

«Величие политика состоит в том, чтобы постоянно видеть будущее, а не упиваться величием вчерашнего дня. Пилсудский понимал, что они все «профукают», но даже он не смог бы предсказать, что это произойдет так быстро. Отказ Франции подписать военное соглашение с СССР в январе 1936 года дурно подействовал на Польшу», - заявил Бизяев.

Политолог рассказал, чтотакже масла в огонь подлил визит в Варшаву германского министра Г. Франка. По словам Бизяева, Польша решила, что она сможет стать ядром «Третьей Европы», а в перспективе и великой державой.

«11 марта 1938 г. на литовско-польской демаркационной линии был обнаружен труп польского солдата. 13 марта Польша возложила ответственность за это на Литву и отклонила ее предложение о создании смешанной комиссии для расследования инцидента. Польская сторона намекнула Каунасу, что ожидает восстановления дипломатических отношений, что, по мнению польского, руководства, стало бы основой признания Литвой существующей границы и включения Виленщины в состав Польши», - говорит Бизяев.

Он отметил, что в польской прессе была развернута кампания с призывами проучить Литву и организовать поход на Каунас. СССР и Германия, добавил политолог, тут же отреагировали на ситуацию: Германия посоветовала Литве принять польский ультиматум, а Варшаве не трогать Клайпеду, а СССР высказал «очень глубокую озабоченность».

«8 марта 1938 года советская сторона еще раз указала Польше, что заинтересована в сохранении независимости Литвы и выступает против развязывания войны. В условиях, когда Франция также просила Польшу не доводить дело до войны, польская сторона несколько смягчила условия своего ультиматума», - рассказал Бизяев.

Так, говорит политолог, 19 марта Литва приняла условия польского ультиматума, были установлены дипломатические отношения между Литвой и Польшей: Виленский край и Вильнюс оставался де-юре за Литвой, а де-факто – за Польшей. По словам Бизяева, это была такая себе «гибридная» победа, а для тогдашней Польши это стало первой ступенькой в пропасть.

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