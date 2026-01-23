Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко оцінив, чи погодиться путін зупинити удари по енергетичних об’єктах, що йому пропонують Україна і США, як пише Financial Times, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Якщо ворог бачить, що його удари приносять хоч найменшу ефективність (а, на жаль, наслідки є, вони негативні для нашої енергетики), то чому в зимовий період вона може від цього відмовитися, коли немає тиску з боку США і міжнародного співтовариства? Відмовиться від цього путін, знаючи його людиноненависницьку природу і природу цієї геноцидної війни проти України? Я не думаю, що зупиниться. Вони не будуть зупинятися», – пояснює Олександр Мусієнко.

Так само, констатує експерт, росіяни готують наступальні дії на Запорізькому напрямку, а тому не зупиняться, вони будуть пробувати найближчими тижнями і місяцями підібратися ближче до Запоріжжя. Крім того, додає він, росіяни можуть формувати певне угрупування і на лівобережжі Херсонщини, щоби пробувати загрожувати і безпосередньо Херсону.

Таким чином, пояснює експерт, росія буде намагатись тиснути на Україну, створюючи такі умови, коли у нас не залишиться інших варіантів, окрім як піти на поступки. Це, констатує він, логіка росії: змусити нас піти на поступки через геноцид.

«І не будьте наївними. Не буде жодних ознак, що кремль готовий до миру, навіть якщо вони на це погодяться. Якщо припинення вогню має бути зафіксовано умовно 1 лютого о 00:00, то до 23:59 31 січня росія буде вести наступальні дії, буде завдавати ударів по українських цивільних об'єктах, буде робити все. Якщо вони не можуть взяти військовим шляхом, то просто зруйнують, знищують і продовжують створювати нестерпні умови для життя людей», – підсумовує Олександр Мусієнко.

