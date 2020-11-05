В Украине планируют в начале 2021 года демилитаризовать ОРДЛО ради проведения местных выборов.

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Киев подготовил "План совместных шагов", который предусматривает прекращение военного конфликта, передает агентство "Интерфакс-Украина". Для этого нужно полностью вывести оружие и группы наемников за пределы ОРДЛО, а также распустить незаконные формирования.

Как отметил Леонид Кравчук, после этого Украина сможет восстановить контроль над границей и вернуть нормальную жизнь на ныне оккупированных территориях. Планируют также решить вопрос о наказании для боевиков, приняв соответствующий закон в Верховной Раде.

"Потому что есть преступники, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле", - объяснил Кравчук.

Украинская сторона требует увеличить состав мониторинговой миссии ОБСЕ до 1,5 тысячи человек к средине декабря. В случае выполнения этих условий, не позднее 31 марта в ОРДЛО должны состояться местные выборы согласно украинскому законодательству и стандартов ОБСЕ. 5 ноября упомянутый план отправят координатору ТКГ, спецпредставителю главы ОБСЕ Хайди Грау. Кроме того, Украина настаивает на проведение встречи в "нормандском" формате до конца текущего года.

Пользователи сети оценили план украинской делегации:

"Хороший план, невыполнимый"; "Это называется толочь воду в ступе"; "Какой то нереальный срок на деоккупацию, демилитаризацию, взятие под контроль границы, наведение там элементарного порядка, выявление преступников (не подпадающих под амнистию) и тех кого нужно будет лишить избирательного права, проведение следственных действий доведенных до решения судов. Введение этих территорий в украинское политическое поле, обеспечение там полной безопасности силами ВСУ и МВД Украины и т.д. и т. п.. Какие выборы к черту и какой март 2021"; "План нормальный. Но я думаю опять не сработает, причём именно касаемо вывода оккупационных войск".

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

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