Украина сделала шаг в сторону национализации «Мотор Сичи». Что от этого выигрывают США и Великобритания понятно, но что может получить сама Украина?

На этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» отвечает эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

«Что получит Украина – вопрос хороший, но на него никто не хочет отвечать. За национализацию «Мотор Сичи» мы можем получить звонок от Байдена или его твит. Либо там есть какие-то договорённости, но мы о них не знаем», - говорит эксперт.

Он напомнил, что недавно кто-то из представителей власти рассказывал: в связи с этой национализацией существует целый пакет договорённостей, в «Мотор Сич» инвестируют массу денег, и предприятие ожидает бурное развитие. Но обо всём этом нам расскажут как-нибудь потом.

«Сам я ничего не слышал ни о каких гарантиях. Нам ничего не предлагают – мы просто хотим понравиться Штатам. Я считаю, что вся эта история с «Мотор Сичью» - это больше односторонние действия. Дело не в том, что нас уговаривают, принуждают, звонят: давайте, национализируйте… Скорее, это одностороннее решение в надежде на то, что в Вашингтоне оно понравится», - считает Илия Куса.

Ранее, как сообщает Politeka, он выразил мнение, что США могут способствовать свержению Владимира Путина, но только если у них не останется никакого другого выхода .