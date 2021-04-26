Готова ли Украина принять Минские договоренности ради сохранения мира? Над этим вопросом рассуждал генерал-лейтенант в запасе, кандидат военных наук Игорь Романенко в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.
«Нет однозначного ответа на этот вопрос, это очень тяжелые соглашения 2014 года и комплексный план 2015 года. Чтобы продвигаться по пунктам Минских соглашений, надо идти с самого начала, а начало никак не могут сложить, потому что россияне хватают только политическую часть. А чтобы до нее дойти, надо установить пункт первый - режим тишины», - ответил он.
Романенко сказал, что после этого, как бы не было сложно идти по остальным пунктам, но нужно предлагать по каждому пункту воспользоваться международным опытом Хорватии, Северной Ирландии и т.д. Если Россия не будет соглашаться, а в большинстве случаев она покажет категорическое несогласие, это надо показывать миру, что ответственность за срыв лежит на России.
«Есть Нормандский формат, но на данный момент Путину это не целесообразно, с его точки зрения, потому что он решает сейчас геополитические проблемы. Видя то, что с Украиной за прошлый год ничего не получилось, Путин приступил к «воспитанию» Украины путем повышения интенсивности боевых действий», - подчеркнул он.
Романенко рассказал, что Путин был оскорблён оценкой Байдена его как киллера, поэтому и организовал такую операцию с военным давлением на весь мир и в первую очередь на Украину, результатом которой явилось то, что Байден был вынужден организовать встречу с Путиным.
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«Путин опытный политик, поэтому осуществил такой прием воздействия на весь мир, Украину и США. Путин прибегнул к помощи единственного, что у него есть - военной силы. Сейчас встречаться по поводу Украины Россия не будет, они показали, что может случиться, а вы там думайте», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, какие цели преследует Россия, стягивая к границе с Украиной свою армию.
Также ранее Петров рассказал, что у нас есть армия оперативного резерва – это как минимум 300 тысяч мужчин и женщин, которые имеют 100% опыта в боевых действиях.