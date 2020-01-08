Знаменитый актер Армен Джигарханян перестал узнавать даже самых близких людей

Об этом в эфире популярного российского шоу «Пусть говорят» рассказала бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

Она уверяет, что до такого тяжелого состояния Джигарханяна попросту «довели».

Актриса рассказала, что в последнее время ее 84-летний бывший муж не узнает даже своих родных.

«Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно», - пожаловалась знаменитость.

Она считает, что те, кто виновен в недомогании актера, добиваются его возвращения к другой бывшей жене – Татьяне Власовой. Актриса уверена, что Джигарханяна у нее «увели» ради того, чтобы завладеть его состоянием.

Сама же Власова, по законам жанра, во всем обвиняет Цымбалюк-Романовскую.

Отметим, что у Джигарханяна уже давно наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Так, в конце прошлого года его срочно госпитализировали. Вечером 14 ноября стало известно, что актера доставили в московскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Он находился в реанимации.

Отмечается, что у артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

Отмечалось, что у артиста проблемы с сердцем.

Также мы писали о том, что актера прооперировали 15 августа.

Джигарханяну якобы установили сложный кардиостимулятор последнего поколения. Сообщалось, что операция прошла успешно и сейчас актер находится в сознании. Тем не менее его состояние оценивается как стабильно тяжелое – у артиста наблюдается сложная форма аритмии.

Однако актер Марк Рудинштейн опроверг информацию о том, что Джигарханян перенес операцию.

Кроме того, весной 2018 года в СМИ появлялись сообщения о том, что Джигарханян находится в критическом состоянии после перенесенного инфаркта, но такие заявления не получили официального подтверждения. Несмотря на проблемы с высоким давлением, актер старался не пропускать ни одного сбора актеров.

Напомним, Джигарханян в реанимации, врачи спасают легенду кино: что произошло.

Как сообщала Politeka, Джигарханян поставил на место Путина народной пословицей: "Один дурак...".

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