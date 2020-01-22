Юмористический дуэт Владимира Данильца и Владимира Моисеенко "Кролики" оскандалилсь выступлениями на росТВ. Теперь им заказан путь на украинскую сцену

Новость о том, что на концерты "Кроликов" в городах Украины не куплено ни одного билета и шоу отменяются, вызвало настоящий переполох в сети, передает Politeka.net. Украинцы называют артистов "предателями" и "запроданцами", а также хвалят сами себя, мол, молодцы, "сработали сплаченно" - так и с другими любителями России нужно поступить.

"Предатели"

"Браво, українці! Я вас люблю! Всі гімноїди, що зрадили Україну і поїхали до Москви під час війни - повинні харчуватися на Росії! Нєхй шастать!"

"Отак і з іншими треба...якщо на них не ходити то вони і пхатися сюди не будуть!"

"Запроданці. Скоро таке буде з недобоксерами."

"Кому потрібен цей мотлох? І безкоштовно не пішла би."

"Со вкусом у украинцев всё в порядке, потому билеты и не покупаются..."

"Эксплуатировали совковый шовинистический образ «тупых провинциальных х...лов». Рад что украинцы больше не слушают это лайно."

Отметим, "Кролики" должны были гастролировать по стране в феврале. Переполох в сети начался после того, как появилась информаци об отмене концерта в Броварах. Местные жители видели афиши на зданиях, и еще в понедельник, 20 января, на сайте "Карабас" можно было приобрести билеты. Но уже к вечеру того же дня кнопка "купить" изменилась на "продан". А в театральных кассах Броваров рассказали, что концерт отменен.

Комик-дуэт "Кролики" зародился еще в 1987 году. В 2019 году после многолетней паузы Данилец и Моисеенко решили вернуться на родину, однако украинская публика осталась холодна.

Напомним артисты перестали выступать в Украине после срыва их концерта в Трускавце в 2016 году. Тогда же на сайте президента Украины появилась петиция о лишении "Кроликов" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко званий "Народный артист Украины".

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