Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская засветилась в компании неизвестного мужчины

Фото из развлекательного центра певица опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. Судя по сториз артистки, она со своим сыном Леонардом и каким-то мужчиной отдыхает на катке. На фото они держат ребенка за руки. Лицо мужчины Каминская предусмотрительно закрыла картинкой солнышка. Вероятно, фотографию звезда опубликовала на зло бывшему мужу.

Отметим, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым Слава была в браке с 2014 года, в СМИ то и дело возникают слухи о новом романе звезды. Иногда Каминская и сама дает повод.

Так, недавно Каминская опубликовала фото с киевским ортопедом Валентином Рогозинским. Парочка плавала в бассейне.

«Специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит», - написала звезда под фото.

Позже Каминская еще несколько раз появлялась в компании Рогозинского, а сегодня перепостила его пост о необходимости сдавать кровь. Правда, на премьере фильма «Голая правда», в котором Каминская сыграла одну из главных ролей, девушку заметили в компании другого молодого человека.

Показательно, что нового мужчину Слава, похоже, уже успела познакомить со своими детьми. Правда, ее бывший муж Эдгар времени тоже не терял. Несмотря на то, что развод состоялся летом 2019 года, Каминский уже завел новый роман. Его избранницей стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая. Она, кстати, уже успела познакомиться с детьми Эдгара. У самой девушки тоже есть ребенок.

"У нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья – это самое главное", – призналась Богатая.

Напомним, что Слава Каминская без зазрения совести выставила напоказ новые губы-вареники: "Жесть, больно смотреть".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская и Виктория Смеюха из "НеАнгелов" померились прелестями в соблазнительном белье: "Кошечки!".

Также Politeka писала, что Каминская оказалась в жарких объятиях знаменитого певца: "Знает, как соблазнять".