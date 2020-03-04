Друзья! С 1-го апреля в Украине повышают пенсионный возраст. Если вчера Вам до пенсии оставалось 10 лет, то "завтра" - уже 15.

А Вы говорите нельзя молодость вернуть.



Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 66 лет, женщин 76( на 11 лет меньше чем в Евросоюзе).

По логике нашего , любящего украинцев , правительства, пенсионный возраст надо установить 67 лет для мужчин и 77 лет для женщин, чтоб до пенсии не доживали и не являлись обузой для экономики.

Тех, кто всё таки, позволил себе дожить-штрафовать в размере 200% пенсии за то, что портят показатели Мелованову и Гончаруку.

Интересно, новый премьер Денис Шмыгаль тоже планирует решать экономические проблемы за счёт пенсионеров или у него другое видение...

Юрий Атаманюк, экономический эксперт