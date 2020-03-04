Президент визнав роботу по наповненню бюджету провальною.
За два місяці 2020 невиконання держбюджету - майже 16 мільярдів гривень.
13 з них - це недобір від митниці.
Я про це говорив останні півтора місяці.
Президент визнав, що в «рішучому бою з контрабандою» контрабанда відправила митницю в нокаут.
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Сподіваюся, що Максим Нефьодов більше ганьбитися не буде і напише заяву сам.
Перезавантаження митниці повинно відбутися дуже швидко.
Інакше ми просто провалимося до бюджетної кризи з непередбачуваним результатом.
Андрій Холодів, народний депутат України