Президент визнав роботу по наповненню бюджету провальною.

За два місяці 2020 невиконання держбюджету - майже 16 мільярдів гривень.

13 з них - це недобір від митниці.

Я про це говорив останні півтора місяці.

Президент визнав, що в «рішучому бою з контрабандою» контрабанда відправила митницю в нокаут.

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Сподіваюся, що Максим Нефьодов більше ганьбитися не буде і напише заяву сам.

Перезавантаження митниці повинно відбутися дуже швидко.

Інакше ми просто провалимося до бюджетної кризи з непередбачуваним результатом.

Андрій Холодів, народний депутат України