Топ-політики повинні слідувати прикладу "Слуги народу", яка відмовилася від фінансування з бюджету

Про це розповів політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо слова автора без коментарів і яких-небудь змін.

Передісторія питання

Партії, які нами керують останні роки, у свій час вирішили забезпечити собі фінансування за рахунок наших бюджетних грошей. Команда Рідної Країни ініціювала петицію, яку активно підтримала громада і в результаті нам вдалося забрати у партій майже 500 мільйонів гривень на рік!

Проте, підтримавши нашу ініціативу лише на половину, Зеленський і “Слуга народу” залишили фінансування для 5 партій (Зеленського, Медведчука, Порошенка, Тимошенко і Вакарчука) у сумі 283, 2 мільйони на рік.

Із яких 140 млн. 577,5 тисяч грн.- Слуга народу, партія Медведчука - 42 538,1; партія Тимошенко - 26 666,1; партія Порошенка - 26 410,95 і партія Вакарчука - 18 985,15.

Партійне меценатство

З настанням карантину та необхідності визначення як головного пріоритету - захисту здоров‘я людей «Рідна Країна» та активна громадськість виступила з ВИМОГОЮ до партій відмовитися від наших бюджетних грошей на користь боротьби з коронавірусом.

Зеленський, Разумков, Корнієнко, тобто всі три керівники держави і партії, радо відгукнулися на нашу вимогу і пообіцяли відмовитися від своїх 140 мільйонів 577 тисяч 5 гривень для охорони здоров‘я.

Правові проблеми

Але тут виявилися певні правові проблеми. НАЗК роз‘яснило, що норма пункту 8 статті 17-3 Закону «Про політичні партії» дозволяє відмовитися від фінансування лише на весь період перебування партії у ВР. Звісно, наші владні й опозиційні парламентські партії ще не стали наскільки народними, щоб відмовитися від всього 5-річного фінансування. А відмову від річного фінансування партією законодавство не передбачило?!

Як роз‘язати цю проблему?

Вихід із ситуації, коли партія-коаліція хоче повернути народу 140 мільйонів 577,5 тис. гривень, але не може, розв’язується просто. На найближчому позачерговому засіданні ВР достатньо внести зміну до Закону «Про політичні партії» із одного слова - «річного». Таким чином, у статті 17-3 та статті 17-8 буде передбачена можливість партій «про відмову від річного державного фінансування»!

Висновок

Переконаний, що щирі прагнення керівників держави допомогти власному народу будуть нарешті реалізовані, а інші партії - Порошенка, Медведчука, Тимошенко і Вакарчука радо підтримають своїх колег по парламенту.

П.С. Однак може бути й інший розвиток подій.

Партії залишать наші майже 300 мільйонів гривень собі й за рахунок цих бюджетних коштів будуть нас вітати своєю партійною рекламою вже на Великдень.