В Национальном банке готовит неприятное решение об ограничении снятия денег с владельцев депозитов

Друзья! Национальной Банк Украины действует по принципу «кому война - кому мать родная».

О том, как зарабатываются состояния на скачках курса и на ликвидации банков, каждый пострадавший украинец знает не понаслышке.

Для народа карантин и кризис, для упырей с Нацбанка «жнива»!

От моего источника стало известно, что преступное руководство НБУ думает над введением ограничений на снятие депозитов в банках.

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