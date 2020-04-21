В Национальном банке готовит неприятное решение об ограничении снятия денег с владельцев депозитов
Друзья! Национальной Банк Украины действует по принципу «кому война - кому мать родная».
О том, как зарабатываются состояния на скачках курса и на ликвидации банков, каждый пострадавший украинец знает не понаслышке.
Для народа карантин и кризис, для упырей с Нацбанка «жнива»!
От моего источника стало известно, что преступное руководство НБУ думает над введением ограничений на снятие депозитов в банках.
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Юрий Атаманюк, экономический эксперт