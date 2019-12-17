Курс валют в Україні на 17 грудня готує приємний сюрприз, оскільки гривня «відіб'є» відразу кілька копійок

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, долар залишиться на найбільш низькому з 2016 року рівні – 23,49 за банкноту.

У той же час євро буквально «проб'є нове дно» і втратить відразу 7 копійок. В обмінниках за нього будуть просити 26,18 грн.

Як повідомлялося раніше, хоча зараз гривня зміцнюється, українцям слід бути готовими до того, що в 2020 році курс долара в Україні може різко змінитися

Про це заявив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Згідно з його прогнозом, курс долара може перевищити позначку в 30 чи навіть 50 гривень.

Економіст пояснив, що на падіння гривні вплинуть кілька факторів.

Один з них - дефіцит торгового балансу більш ніж в 11 мільярдів доларів. Крім того, Хмелевський прогнозує відтік інвестицій з України. Також курс гривні може почати падіння з-за того, що у 2020 році Україна повинна буде повернути кредиторам близько 5 мільярдів доларів. За словами Хмелевського, не додає оптимізму і той факт, що 2020 році може початися світова фінансова криза, а також політична криза в Україні.

Раніше стало відомо, коли в Україні впадуть ціни на товари на тлі зниження курсу долара. Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Мінекономіки Тимофій Милованов.

За його словами, курс долара в Україні досяг рекордно низькою за кілька років позначки.

Нагадаємо, долар стрімко мчить вниз, розкрито причини.

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