Державний ПриватБанк знову "повісив" на клієнта незрозумілий борг по кредиту

Про свій випадок на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він десь два роки не користувався карткою ПриватБанку, а коли зайшов до додатку Приват24, то на нього там чекав "сюрприз".

"Склалась така ситуація. Одного разу я вирішив перевірити рахунок на карті приват, якою вже десь два роки не користувався. І тут чудо. Кредит — 14 000грн Звідки? Хто його взяв? Дзвоню в банк, мені кажуть, що хтось зайшов у Приват24 і оформив на вас кредит", - розповідає незадоволений клієнт.

Він також зазначив, що через певний час співробітники ПриватБанку почали йому телефонувати та погрожувати, якщо він не сплатить борг.

"Поіхав в банк. Там сказали що все добре і ми розберемося. Пройшло кілька днів і почалися дзвінки з прямими погрозами мені і моїм родичам. Сказали, що ти брав кредит ти і віддавай. Хоча я не брав ніякого кредиту, що за розвод і чому на це немає ніякоі управи? Куди дивиться МФУ чи НБУ? В кого теж така ситуація склалась, або хто може допомогти пишіть мені", - резюмував незадоволений клієнт.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про рішення Вам повідомлять відразу, як тільки будуть результати", - відреагував на скаргу представник державного банку у коментарях.

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