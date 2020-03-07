В ПриватБанку приголомшили клієнтів, чому не можуть скасувати транзакцію у випадку, коли перевели кошти шахраям

Як передає Politeka.net, черговий розгромний відгук з приводу роботи згаданого банку опублікований на сайті Мінфіну.

Так, один з користувачів поскаржився на відмову з боку банку повернути платіж.

"Читаю відгуки і дивуюся, чому банк повертає кошти своїм клієнтам вибірково? Кілька днів тому я звернувся в банк з проханням скасувати транзакцію, яка була проведена 23 січня і вже сьогодні отримав повідомлення від банку, що в рамках правил платіжних систем платіж не може бути повернений ??? Яким же чином повертають платежі іншим? Переклад я робив з карти Приватбанку і за чарджбек мені повинні повернути ці кошти від шахраїв", - повідомив обурений клієнт.

Представник Приватбанку відповів потерпілому, що йому слід звернутися до правоохоронних органів, так як банк обмежений у своїх можливостях.

"Банк, діючи в рамках правил міжнародних платіжних систем сформував запит на опротестування операції по карті. На жаль, нам не вдалося отримати позитивне рішення і оскаржити цей платіж. Розслідування випадків шахрайства, а також розшук та затримання злодіїв, згідно з законодавством, знаходяться за межами юрисдикції банку. Цим займаються правоохоронні органи", - прокоментували в Приватбанку.

Раніше ми повідомляли, клієнт Приватбанку поскаржився на те, що не зміг заблокувати картку після того, як став жертвою аферистів.

"Після оплати товару заблокував всі канали в Telegram і пропав — ні в якому разі не пересилайте гроші за передоплатою! Приват банк відморозився і блокувати карту не хоче", - написав на сайті Мінфіну потерпілий.

Примітно, що представник установи знову послався на те, що проблема знаходиться поза юрисдикцією банку, і слід звернутися в поліцію, як і у випадку, описаному вище.

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що слід знати

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".