Влада прийшла до угоди з облгазами, яка дозволить вирішити проблему супердорогих платіжок

Про це UBR.ua розповіли учасники газового ринку. Як відомо, взимку багато українців отримали драконівські платіжки за газ. Деякі українці, які не користувалися газом або тільки в'їхали в новий будинок, отримали платіжки на суми 400-500 гривень. Такі суми нараховували на підставі нових методик.

У лютому українці вийшли на протести, чим змусили Національну комісію з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг зайнятися вирішенням цієї проблеми. Нацкомісія знайшла помилку в своїх нормативах, але виправити її заднім числом виявилося неможливим. Тому НКРЕКП в обхід офіційних процедур домовилася з облгазами про перерахунок цих платіжок.

Таким чином, переплату за доставку газу українцям повернуть, а суми в нових квитанціях будуть нижче. Тепер тарифи для нових споживачів (мешканців новобудов), а також тих, хто газом не користується, будуть розраховуватися виходячи з замовленої річної потужності:

з газовою плитою – 39 куб. м в рік,

з плитою та колонкою – 126 куб. м в рік,

з автономним опаленням – 314 куб м в рік.

Щоб порахувати свій тариф, необхідно визначити, до якої категорії відноситься ваше домогосподарство. Після цього, обсяг споживання потрібно помножити на тариф за транспортування газу, який встановив місцевий облгаз. Отриману суму потрібно розділити на 12 місяців.

Як стало відомо, вже в квітневих квитанціях будуть нові суми за транспортування газу. Також у квітні повернуть гроші тим, хто заплатив зайве в січні і лютому. Відзначається, що перерахунок відбудеться автоматично, жодних заяв для цього писати не потрібно.

Найбільше від цієї угоди виграють новосели. Вони будуть платити мінімальну абонентську плату незалежно від того, який обсяг газу вони споживають. Також виграють ті домогосподарства, які були відключені від системи газопостачання.

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