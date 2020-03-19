Офіційний курс долара в Україні 19 березня знову значно зріс

Американська валюта продовжує впевнено рости, у той час як гривня не може зупинити своє падіння. Про це свідчить новий курс валют на 19 березня, представлений Національним банком України.

Так, згідно з новими цифрами, долар досяг позначки в 27,26 гривень, що на 21 копійку більше, ніж напередодні.

Офіційний курс гривні до американської валюти склав 27,2685 гривень за 1 долар (+0,2119 грн). 18 березня цей показник тримався на позначці 27,0566 гривень за долар.

Крім того, 10 березня євро також незначно виріс в порівнянні з попереднім банківським днем. Його курс склав 29,7936 гривень за євро. Це на 7 копійок більше, ніж напередодні.

До цього ми писали про те, що пандемія коронавіруса стала одним з каталізаторів нового світового економічного кризи, і Україну він не мине.

В українській економіці зараз спостерігається спад, іноземні інвестори втрачають інтерес до українських ОВДП, які життєво необхідні для підтримки курсу долара і бюджету країни в цілому із-за тієї ж паніки в світі. Рано чи пізно це призведе до того, що гривня різко втратить у ціні, початок чого вже можна помітити в обмінниках, де долар демонструє зростання курсу.

В насувається ситуації українцям, яким потрібні гроші на купівлю житла чи авто, економісти радять брати гривневі кредити. Аналітики прогнозують подальше знецінення гривні, а це означає, що взятий зараз кредит у національній валюті обійдеться позичальникові дешевше, ніж тим, хто оформив його під час кризи або після нього.

Варто врахувати той факт, що під час кризи ставки за кредитами будуть зростати, оскільки таким чином кредитори намагаються уникнути ризиків, пов'язаних з невиплатою кредитів позичальниками. Підвищення процентної ставки дозволить їм отримати прибуток, яка дасть змогу перекрити збитки від неповернутих кредитів.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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