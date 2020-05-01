Курс долара в Україні продовжує падати, пробиваючи нові позначки

Офіційний курс іноземних валют на 1 травня опублікував Національний банк України. Судячи з нових цифр, долар продовжив падати по відношенню до гривні, в той час як українська валюта досягла показника в 26,95 за долар.

Офіційний курси валют в Україні 1 травня складуть:

- 1 долар США – 26,9592 гривень;

- 1 євро – 29,2939 гривень;

У порівнянні з попереднім днем курс долара впав на дві копійки. При цьому євро трохи зріс у ціні: європейська валюта подорожчала на п'ять копійок.

Раніше ми писали про те, що курс долара до гривні за минулий тиждень на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано. Про те, чого чекати українцям далі, розповів старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час зросли з 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового «зеленого» у банках за тиждень змінилися з 27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--).

В очікуванні укладення нової угоди з МВФ курс долара практично завмер на відмітках трохи вище 27 грн.

Нагадаємо, долар зійшов з розуму перед "травневими", в обмінниках переполох: як змінився курс.

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