ПриватБанк зробив заяву про зміни в процедурі грошових переказів між картками

Банк вирішив значно скоротити тарифи по переказам для клієнтів. Так, спільно з платіжною системою Mastercard банк скоротив тарифи на перекази між картками клієнтів з 2% до 1,5%.

Таку комісію тепер повинні будуть оплачувати клієнти при міжнародних перекладах на карти Приватбанку з країн колишнього СНД або Європейського Союзу.

Переклад можна проводити через мобільний додаток «Приват24», веб-версію сайту на комп'ютері або іншому мобільному пристрої.

Для цього потрібно зайти в меню «Сервіси», перейти на «Переклади» і вибрати розділ «На будь-яку картку». При цьому валюта картки відправника і одержувача повинна збігатися. Краще всього використовувати доларові картки.

При проведенні переказів ПриватБанк рекомендує використовувати такі платіжні системи: Swift, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, Sigue, Meest, Welsend, p2p, TransferGo, Payoneer і TransferWise. Це дозволить клієнту отримати кешбек до ста гривень, точна сума якого буде залежати від розміру перекладу.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк попередив українців про оновлення системи, під час якого люди не зможуть проводити фінансові операції.

Оновлення процесингу буде проходити вночі 3 травня з 01:00 до 07:00. На цей час українцям порадили утриматися від спроб проведення будь-яких фінансових операцій.

Нагадаємо, відділення Приватбанку масово закриють по всій Україні, з'явилася термінова заява: «вже з початку травня…».

Як повідомляла Politeka, на карти Приватбанку не приходять перекази, українці б'ють тривогу.

Також Politeka писала, що з рахунків українців почали пропадати гроші, ПриватБанк зробив заяву.