Кабінет міністрів України затвердив законопроект про скасування паперових трудових книжок, а також про автоматичне нарахування пенсій
Наступний крок до прийняття відповідного закону лежить за депутатами Верховної Ради.
Варто відзначити, якщо зміни ухвалять, це не означає, що трудових книжок зовсім не буде - навпаки, вони будуть існувати, але підприємства не повинні їх зберігати.
Це означає, що паперова книжка зберігається у працівника, а роботодавець, за бажанням, повинен буде її заповнити. Інформація про працівника також вестиметься онлайн, пише Оглядач.
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До слова, при оформленні подавати трудову буде необов'язково.
Крім того, пенсії планують оформляти автоматично і в ПФУ звертатися не доведеться, щоб довести стаж. А якщо пенсію розрахують неправильно, то можна буде звернутися до чиновників з проханням провести перерахунок.
Дізнатися інформацію про стаж можна буде, отримавши електронний документ, лише для цього слід оформити електронний цифровий підпис. Однак зараз у Кабміні вирішують питання про використання технології BankID, щоб ідентифікувати себе за допомогою банківської картки.
Уряд раніше заявляв, що роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, нанесеного на нього автоматично.
Стаж до 2000 року можна буде занести в електронний реєстр – самостійно або за допомогою роботодавця, в результаті зберігати трудову не знадобиться.
Нагадаємо, за словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, бюджет на цей рік був сформований, виходячи з того, що дефіцит Пенсійного фонду становить 23 мільярди гривень.
Тепер же очікується, що показник до кінця року зросте до 50 мільярдів.
Нагадаємо, що у Пенсійному фонді розповіли, що робити в разі нестачі стажу: "українцям необхідно...".
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