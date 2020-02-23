А найстрашніше, що я дізнався з телереклами, це те, що бактерії живуть під обідком унітазу, а розмножуються в порожнині рота

Як будь-яка жінка я, звичайно, хочу нову сукню. Але ще більше я хочу влізти в стару

***

– Як наш уряд може покінчити з корупцією?

– З допомогою суїциду.

***

Пан депутат, як же ви заплатите за свої десятки квартир за новими тарифами?!

А у мене субсидії…

***

Ну, що ти думаєш про кандидатів у президенти?

— Це щастя, що виберуть тільки одного!

***

Обіцянки політиків — це як чай в термосі: чим ближче дно, тим солодше.

***

Росія – це така країна, де вся зовнішня політика орієнтована на розвиток внутрішнього туризму.

***

– Один депутат запитує іншого:

– І чого нас все так ненавидять?

– І я цього не розумію, ми взагалі нічого не робимо…

***

Якщо ваш чоловік використовує туалетну воду не за призначенням, поясніть йому, що напис "For her" означає "Для неї", а не те, що він подумав...

***

«І не кажи!» - політкоректна форма дієслова «Заткнися!»

***

- А чого ти хочеш в житті?

- Хочу ні хріна не робити й отримувати купу грошей.

- Опа! Так, перше в тебе вже вийшло...

***

Вона зрозуміла, що побачення не задався, коли він прийшов з дружиною...

***

Ми приїхали з ним на дачу, випили по келиху шампанського. І тут понеслося. Від випитого я стала сама не своя. З пристрастю кинулася на грядки, переполола моркву і буряк, окучила помідори... Він сказав, що ще жодна жінка не робила йому так добре!

***

- Жора, ви освічена людина. Скажіть, чому у нас не просто борються з корупцією, а оголошують їй війну?

- Це, Сьомо, елементарно! На війні трофеї прийнято залишати собі.

Нагадаємо, російські слідчі перейшли на «новий» рівень: праски визначають брехню за животом.

Як писала Politekа, в Росії зняли короткометражку про Майдані: подивилися мільйони зомбі.

Також Politeka повідомляла, що з Держдуми посипалися дивні погрози в адресу США: воювати на яхтах поїдуть.