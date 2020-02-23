А найстрашніше, що я дізнався з телереклами, це те, що бактерії живуть під обідком унітазу, а розмножуються в порожнині рота
Як будь-яка жінка я, звичайно, хочу нову сукню. Але ще більше я хочу влізти в стару
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– Як наш уряд може покінчити з корупцією?
– З допомогою суїциду.
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Пан депутат, як же ви заплатите за свої десятки квартир за новими тарифами?!
А у мене субсидії…
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Ну, що ти думаєш про кандидатів у президенти?
— Це щастя, що виберуть тільки одного!
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Обіцянки політиків — це як чай в термосі: чим ближче дно, тим солодше.
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Росія – це така країна, де вся зовнішня політика орієнтована на розвиток внутрішнього туризму.
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– Один депутат запитує іншого:
– І чого нас все так ненавидять?
– І я цього не розумію, ми взагалі нічого не робимо…
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Якщо ваш чоловік використовує туалетну воду не за призначенням, поясніть йому, що напис "For her" означає "Для неї", а не те, що він подумав...
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«І не кажи!» - політкоректна форма дієслова «Заткнися!»
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- А чого ти хочеш в житті?
- Хочу ні хріна не робити й отримувати купу грошей.
- Опа! Так, перше в тебе вже вийшло...
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Вона зрозуміла, що побачення не задався, коли він прийшов з дружиною...
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Ми приїхали з ним на дачу, випили по келиху шампанського. І тут понеслося. Від випитого я стала сама не своя. З пристрастю кинулася на грядки, переполола моркву і буряк, окучила помідори... Він сказав, що ще жодна жінка не робила йому так добре!
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- Жора, ви освічена людина. Скажіть, чому у нас не просто борються з корупцією, а оголошують їй війну?
- Це, Сьомо, елементарно! На війні трофеї прийнято залишати собі.
Нагадаємо, російські слідчі перейшли на «новий» рівень: праски визначають брехню за животом.
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