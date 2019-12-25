Людина-Прокрастинація! Вдень він звичайний чоловік, а завтра або післязавтра вночі - супергерой!
- У Вас погляд такий холодний…
- Що ж ви хочете: праве око мінус два, ліве - мінус шість!
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Чоловік їде на курорт один, без дружини. Через тиждень надсилає їй смс: «Все одно люблю тільки тебе!»
Відповідь дружини: «Так і ти поки найкращий».
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- Доктор, у мене щось болить.
- Ось вам якась таблетка.
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- Дівчинj, як вас звуть?
- Неважливо.
- Виглядаєте ви точно так само.
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Бісексуальність подвоює шанси вдало провести вечір п’ятниці.
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За даними Британського інституту незавершених досліджень, у семи випадках з десяти.
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Портрети Інгеборги Дапкунайте і Джавахарлала Неру висять у кожній поважаючій себе логопедичній клініці.
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- Скільки буде, якщо вісім поділити навпіл? - запитує вчителька.
- Якщо вздовж, то дві трієчки, а якщо впоперек, два нулі, - відповідає Вовочка.
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Хазяйновита дівчина не носить стрінги, тому що з них виходять погані ганчірки.
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Хто сказав, що держава не піклується про інвалідів? Для розумово відсталих, наприклад, все випускається: фільми, музика, книги.
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Батько не впізнавав свого сина Василя, щоб той виріс багатим.
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"Як провів літо?" - ідеальний спосіб розтоптати, принизити і довести співрозмовника до самогубства.
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Вовочка:
- Мамо, чому раніше жінки носили рукавички з розрізом ?
- А, це щоб кавалери могли цілувати жінкам руку.
- А-а, тепер зрозуміло чому у директора на піджаці ззаду розріз!
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– Петре Євгеновичу, коли ми зможемо обговорити питання підвищення заробітної плати?
- Прийом з питань підвищення заробітної плати кожного першого дня року з 7 до 9 ранку.
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- Дівчино, дивлюся я на вас, і у мене немає слів!
- А гроші є?
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– Донечко, дядько дав тобі цукерку. Що треба йому сказати?
– Я знаю, чого ти домагаєшся, старий збоченець!
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