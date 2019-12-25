Людина-Прокрастинація! Вдень він звичайний чоловік, а завтра або післязавтра вночі - супергерой!

- У Вас погляд такий холодний…

- Що ж ви хочете: праве око мінус два, ліве - мінус шість!

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Чоловік їде на курорт один, без дружини. Через тиждень надсилає їй смс: «Все одно люблю тільки тебе!»

Відповідь дружини: «Так і ти поки найкращий».

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- Доктор, у мене щось болить.

- Ось вам якась таблетка.

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- Дівчинj, як вас звуть?

- Неважливо.

- Виглядаєте ви точно так само.

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Бісексуальність подвоює шанси вдало провести вечір п’ятниці.

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За даними Британського інституту незавершених досліджень, у семи випадках з десяти.

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Портрети Інгеборги Дапкунайте і Джавахарлала Неру висять у кожній поважаючій себе логопедичній клініці.

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- Скільки буде, якщо вісім поділити навпіл? - запитує вчителька.

- Якщо вздовж, то дві трієчки, а якщо впоперек, два нулі, - відповідає Вовочка.

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Хазяйновита дівчина не носить стрінги, тому що з них виходять погані ганчірки.

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Хто сказав, що держава не піклується про інвалідів? Для розумово відсталих, наприклад, все випускається: фільми, музика, книги.

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Батько не впізнавав свого сина Василя, щоб той виріс багатим.

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"Як провів літо?" - ідеальний спосіб розтоптати, принизити і довести співрозмовника до самогубства.

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Вовочка:

- Мамо, чому раніше жінки носили рукавички з розрізом ?

- А, це щоб кавалери могли цілувати жінкам руку.

- А-а, тепер зрозуміло чому у директора на піджаці ззаду розріз!

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– Петре Євгеновичу, коли ми зможемо обговорити питання підвищення заробітної плати?

- Прийом з питань підвищення заробітної плати кожного першого дня року з 7 до 9 ранку.

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- Дівчино, дивлюся я на вас, і у мене немає слів!

- А гроші є?

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– Донечко, дядько дав тобі цукерку. Що треба йому сказати?

– Я знаю, чого ти домагаєшся, старий збоченець!

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