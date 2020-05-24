– Дівчино, що ви на мене так дивитеся, ніби у вас батьки на дачу поїхали?

– Сволота ти! Все життя мені зіпсував! Всю молодість на тебе витратила! - ридання дівчата з кімнати.

Голос з кухні:

– Донечко, досить розмовляти з дипломом.

***

Питання з кросворду:

– На яку міську службу різко збільшується навантаження в хвилини телереклами?

Відповідь:

– Каналізація.

***

Урок арифметики. Вчителька ставить Вовочці запитання:

– От уяви, я даю тобі 200 доларів. Ти віддаєш $50 Марійці, $50 Оленці і $50 Наталці. Що в тебе буде?

Вовочка:

– Оргія.....

***

Після корпоративу.

– Любий, не кричи. Все розповім: я не пила, з мужиками не цілувалася, їла, танцювала. І все. Питання?

–СУКНЯ ДЕ?!

***

Напис на пачці цигарок: «До пенсії ти тепер навряд чи доживеш, так що кури!».

***

Багато проблем вирішуються одним легким підняттям заднього місця.

***

- Вибачте, Ви не бачили мого брата-близнюка?

- Так ви вже питали.

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Немає нічого краще, ніж відзначати Новий рік з тими, кого любиш. Тому ми з олів'є вирішили запросити до себе холодець.

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Група росіян, загублених в американських джунглях, була знайдена завдяки поліглотам-папугам, які покрили матом весь шлях прямування туристів...

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Вчені змоделювали світ без чоловіків: жодного злочину, ніяких війн і наркотиків і багато щасливих, товстих жінок без макіяжу!

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Абстракціонізм - це мистецтво, коли безталанні створюють нісенітницю, яку безпринципні продають безглуздим.

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Якщо в 40 перестрибуєш турнікет, то здоров'я в порядку, але варто задуматися над життям.

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З'їздив у Таїланд. Тепер розумію сенс фрази: "А вона - молодець!".

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Якщо кошатнику, який заснув, уночі покласти на груди цеглину, то він всю ніч буде піклуватися про неї, вкривати і боятися повернутися.

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