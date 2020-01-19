Над показухою під час регулярних пірнань Володимира Путіна посміялися в мережі, передає Politeka.net
Президент РФ Володимир Путін не буде публічно занурюватися в ополонку. У цьому році він візьме участь у міжнародній конференції з питань врегулювання ситуації в Лівії.
В мережі, тим часом, на тему відмови Путіна від публічного купання вже встигли створити фотожабу. Раніше російський лідер любив занурюватися в ополонку на камеру, демонструючи свою побожність. Через це над ним насміхалися автори фотожаб.
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Відомий каррикатурист Йолкін висміяв колишню показуху “пірнань” Путіна. Навіть “амфори” на дно ополонки не потрібно нести, жартує він у новій роботі для DW.
Захід за участю Путіна пройде в Берліні. Також у ньому візьмуть участь представники США, Туреччини та інших зацікавлених країн. Організувала конференцію канцлер Німеччини Меркель.
В прес-службі Кремля заявили, що домовленості на конференції покликані зупинити війну в Лівії. Зустріч відбудеться у режимі максимальної закритості.
Також в мережі користувачі обговорюють справжню зустрічі Путіна з іншими лідерами, выясмеивая його "миротворчі наміри".
Інший блогер зазначив, що Путін "Відмовився змивати гріхи".
Нагадаємо, 18 січня, в річницю прориву блокади Ленінграда, Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь". У мережі зазначили, що свято відзначали на кладовищі. "Свято на цвинтарі.. Як це по-русски!", "З Путіним тільки на цвинтарі! Вперед рассия!", "А тепер за місцем їх подвигу шморгає хапка на руку маленька істота, що служили в аналогу гестапо, яка розпочала свою кар'єру на громадянці с спроби заморити Ленінград голодом, знищує населення Росії вже 20 років".
Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапив на відео: "покладіть Ковбасу!".
Як повідомляла Politekа, Путін яскраво зганьбився перед Лукашенко, їдка фотожаба справила фурор.
Також Politeka писала, що Путін осоромився на камеру, правда вилізла назовні.