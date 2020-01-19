Над показухою під час регулярних пірнань Володимира Путіна посміялися в мережі, передає Politeka.net

Президент РФ Володимир Путін не буде публічно занурюватися в ополонку. У цьому році він візьме участь у міжнародній конференції з питань врегулювання ситуації в Лівії.

В мережі, тим часом, на тему відмови Путіна від публічного купання вже встигли створити фотожабу. Раніше російський лідер любив занурюватися в ополонку на камеру, демонструючи свою побожність. Через це над ним насміхалися автори фотожаб.

Відомий каррикатурист Йолкін висміяв колишню показуху “пірнань” Путіна. Навіть “амфори” на дно ополонки не потрібно нести, жартує він у новій роботі для DW.

Захід за участю Путіна пройде в Берліні. Також у ньому візьмуть участь представники США, Туреччини та інших зацікавлених країн. Організувала конференцію канцлер Німеччини Меркель.

В прес-службі Кремля заявили, що домовленості на конференції покликані зупинити війну в Лівії. Зустріч відбудеться у режимі максимальної закритості.

Також в мережі користувачі обговорюють справжню зустрічі Путіна з іншими лідерами, выясмеивая його "миротворчі наміри".

Інший блогер зазначив, що Путін "Відмовився змивати гріхи".

Нагадаємо, 18 січня, в річницю прориву блокади Ленінграда, Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь". У мережі зазначили, що свято відзначали на кладовищі. "Свято на цвинтарі.. Як це по-русски!", "З Путіним тільки на цвинтарі! Вперед рассия!", "А тепер за місцем їх подвигу шморгає хапка на руку маленька істота, що служили в аналогу гестапо, яка розпочала свою кар'єру на громадянці с спроби заморити Ленінград голодом, знищує населення Росії вже 20 років".

Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапив на відео: "покладіть Ковбасу!".

Як повідомляла Politekа, Путін яскраво зганьбився перед Лукашенко, їдка фотожаба справила фурор.

Також Politeka писала, що Путін осоромився на камеру, правда вилізла назовні.



