В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який вирішив взятися за останнім – Конституцію своєї країни

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін в Facebook.

Так, опублікованому знімку Путін нібито крутить барабан, в якому замість кульок знаходяться чиновники. Будь дістане – той і буде міністром Уряду Росії. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«А насправді хочеться плакати!», «кругообіг цього-самого в природі», «дно виявилося на самому верху», «клуб успішних людей», «ротація кадрів», - пишуть вони.

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Як повідомлялося раніше, російського президента Володимира Путіна підняли на сміх з-за його зростання. У мережі показали дивний знімок лідера РФ з американським дипломатом Джоном Болтоном.

"Джон Болтон — 176 див. Путін — 155 див. Кремлівський фотограф - Зірка Героя Росії.", - йдеться у підписі до посту.

Але, як видно на фото, їх зростання виявився однаковим.

Для користувачів мережі це не стало новиною, так як вже неодноразово Володимир Путін потрапляв у конфузи з зростанням.

"І орден "За заслуги перед Вітчизною" столярові, изготовившему чарівну лавочку.", "Може Путя одягнув пынеходы?", "Фотограф - великий Майстер! Точно Героя отримає!", "У нас президент без комплексів!", "на ла-бо-ті-нах нах і в про**відновних штанях", "Так каблы ж, камон" - писали в мережі.