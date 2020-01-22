В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який вирішив взятися за останнім – Конституцію своєї країни
Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін в Facebook.
Так, опублікованому знімку Путін нібито крутить барабан, в якому замість кульок знаходяться чиновники. Будь дістане – той і буде міністром Уряду Росії. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«А насправді хочеться плакати!», «кругообіг цього-самого в природі», «дно виявилося на самому верху», «клуб успішних людей», «ротація кадрів», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, російського президента Володимира Путіна підняли на сміх з-за його зростання. У мережі показали дивний знімок лідера РФ з американським дипломатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 див. Путін — 155 див. Кремлівський фотограф - Зірка Героя Росії.", - йдеться у підписі до посту.
Але, як видно на фото, їх зростання виявився однаковим.
Для користувачів мережі це не стало новиною, так як вже неодноразово Володимир Путін потрапляв у конфузи з зростанням.
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".