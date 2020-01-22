В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який вирішив взятися за останнім – Конституцію своєї країни

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін в Facebook.

Так, опублікованому знімку Путін нібито крутить барабан, в якому замість кульок знаходяться чиновники. Будь дістане – той і буде міністром Уряду Росії. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«А насправді хочеться плакати!», «кругообіг цього-самого в природі», «дно виявилося на самому верху», «клуб успішних людей», «ротація кадрів», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російського президента Володимира Путіна підняли на сміх з-за його зростання. У мережі показали дивний знімок лідера РФ з американським дипломатом Джоном Болтоном.

"Джон Болтон — 176 див. Путін — 155 див. Кремлівський фотограф - Зірка Героя Росії.", - йдеться у підписі до посту. Але, як видно на фото, їх зростання виявився однаковим.