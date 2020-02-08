Мережа взоравла їдка фотожаба на скандальних депутатів "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Ківу і Наталію Королевську

Її розмістили Facebook-спільноті "Баба і кіт", пише Politeka.net

На фотожабі політики стоять біля трибуни, їх погляд спрямований вниз. У діалозі мова йде про досить пікантному питанні.

"Боже, який маленький", - дивується Королевська, на що Ківа їй відповідає, - "Так тут просто трохи холодно".

Користувачі мережі не пройшли повз і миттєво відреагували на фотожабу не менш їдкими коментарями.

"Навіть не пограти на піаніно", "І це все? А розмов було", "Самовисуванець ківи примерз до трибуни", "Зараз ця креветка стане омаром! Хвилинку", "А може це у Королівської", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що скандально відомий Ілля Ківа, який є народним депутатом від ОПЗЖ, підхопив «челлендж» Євгенія Брагара і видав не менш цинічний лайфхак по оплаті комуналки.

В кулуарах Верховної Ради він озвучив «курс» неелітних собак для розрахунку за газ, а також порадив, де громадянам взяти грошей, щоб заплатити за тепло та інші комунальні зручності.

Так, на питання журналістки, скільки часу можна прожити, продавши не зовсім елітних німецьку вівчарку, чихуахуа і пекінеса, Ківа відповів, що грошей від їх продажу вистачить на три місяці.

Проте на цьому він не зупинився і порадив ловити голубів і горобців, продавати їх в цирк, щоб поліпшити фінансове становище.

Якщо ж з грошима зовсім туго, то нардеп рекомендує продати печінка або нирки й півтора року «жити безбідно». Мовляв, досвід не новий, так роблять в Молдові, з-за чого «всі села сидять без цих органів».

Нагадаємо, скандал з листуванням Ківи і Жириновського отримав продовження: добралися навіть до Путіна.

Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розкрив деталі бійки з Ківою в центрі Києва.

Також Politeka писала, що Ківа після рукоблудства в Раді кинувся шукати розради у Жириновського.