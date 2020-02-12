В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, якого на офіційній зустрічі на брехні піймав його білоруський колега Олександр Лукашенко

Як повідомляє Politeka, кадри звернення останнього опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смірнов.

«Лукашенко:Я попросив добірку публікацій у російських ЗМІ, Telegram-каналах. З Медвєдєвим, Путіним зустрічалися. Каже: це не ми. Як "не ми", якщо за цим каналом стоїть така людина? І називаю прізвища, які люто ненавидять або за гроші щось починають в нашу адресу спотворювати», - йдеться в повідомленні.

Лукашенко:Я попросил подборку публикаций в российских СМИ, Telegram-каналах. С Медведевым, Путиным встречались. Говорит: это не мы. Как "не мы", если за этим каналом стоит такой человек? И называю фамилии, которые люто ненавидят или за деньги что-то начинают в наш адрес искажать pic.twitter.com/4D8bZ8TaaX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 11, 2020

Уточнимо, що користувачі мережі сприйняли слова Лукашенка їдкими коментарями, виявляючи невдоволення поведінкою володаря Кремля.

«Молодець батька - тыкай виродків в їх же дер*мо», «У путінській братви на першому місці злодійство ..бабло ..свавілля», «Батьку в президенти РФ», «Відключити всі російські ЗМІ в Білорусі, і крапка», «Батька брехати не буде, кремлівський пул за гроші все спотворює», «А прізвище Пригожин, путінський дружбан. Свою ораву ботів на батька кинув», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в інтернеті з'явився ролик, на якому розіграли росіян. Так, блогер Башин Дохов вирішив перевірити справжнє прояв почуттів до російського президента Володимира Путинуч. Для цього чоловік повісив у ліфті великий портрет гаранта, а також відеокамеру.

Люди по-різному реагували на побачене. Багато хто дивувалися і сміялися. Одна з дівчат, яка зайшла ліфт висловилася не дуже добре, а пізніше, сміючись, навіть встала на коліна перед портретом. В цей час її на телефон знімала подруга.

Інша дівчина задалася питанням, куди звернутися з приводу зняття портрета, адже вона "не хоче на це дивитися".

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

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