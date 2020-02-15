В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який разом з косою «пристав» до дівчини

Як повідомляє Politeka, фотожабой поділився карикатурист Альоша Ступін в Твіттер.

Так, дівчина абсолютно оголена, а Путін зображений у вигляді кощія-безсмертного: одна голова і скелет. У руках він тримає косу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Кабаєву не впізнати», «До сво*очі довірлива, Ну, а до нас - тра-ля-ля-ля», «всі ж знають що цар віддає перевагу цілувати в пупок маленьких хлопчиків», «Це екзоскелет?», «Росія аж надто хороша на картинці. У реальності це тітка середніх років, обвішана хрестами і вважає себе красивіше всіх інших жінок світу», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін став жертвою насмішок в соціальних мережах. На цей раз яскраво висміяли не тільки Володимира Путіна, але і його "полум'яну" дружбу з лідером США Дональдом Трампом.

Їдку карикатуру у своєму Facebook опублікував відомий російський художник Ігор Поночевный, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".

На карикатурі, яка присвячена Дню всіх закоханих, можна побачити пристрасно цілуються Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Росіяни з гумором відреагували на висміювання Володимира Путіна і зазначили, що карикатура нагадала їм "звичку" Леоніда Брежнєва.

"Передача коронавіруса", "Брежнєвщина", "З мовами...", "Вони всі схожі - ці упирі", "Це така валентинка до сегодняшенму дня?", "Кожен хоче любити. І солдатів, і моряк, Кожен хоче "мати", І наречену, і друга", "Родитель1 і родитель2", "Валентинка", - жартують користувачі в коментарях під публікацією художника.

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