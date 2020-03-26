Президент Росії Володимир Путін відвідав лікарню в Коммунарці, де знаходиться московський карантинний центр по коронавірусу і тут же про це пошкодував

Справа в тому, що уважні користувачі викрили російського лідера в черговому "спектаклі". Одним з пацієнтів, з яким спілкувався Путін під час візиту, виявився медиком, завідувачем відділення.

Про це повідомив користувач Твіттера під ніком Roustem Adagamov: "Це пацієнт лікарні в Коммунарці, з яким вчора зустрічався Путін. По якомусь абсолютно випадковому збігу обставин він виявився лікарем, кандидатом медичних наук. Коронавіруса у нього, до речі, не знайшли".

Ситуацію відразу ж почали активно коментувати. Росіяни вже і "не сумніваються" в тому, що їх президент здатен на таку постановку.

"Як зазвичай, розіграв спектакль"

"Не здивуюся, якщо за абсолютно випадковим збігом він ще має і погони ФСБ"

"Ахахаха, хто б сумнівався!"

"А ми на Безрукова грішили, а тут цілий лікар, який бере участь у поганому спектаклі."

"Скоро він стане безробітним лікарем"

"Ну що ж, ми вже звикли до постановок шахраїв. Шкода, що пенсіонери, які дивляться телевізор, не отримують правдивої інформації."

"До сліз"

"сраний сором! Боягузливий Пукин у своїй манері"

Правда, деякі в коментарях додали, що пацієнт - справжній і нібито він і не приховував, що лікар.

"Що ж Ви, люб'язний , фейкуете? Хлопець не приховував, що він лікар і захворів 15-16 березня, потім опинився в Коммунарці. Чекає 3-й тест на підтвердження коронавіруса"

Відзначився під час цього відвідування лікарні й секретар Путіна Дмитро Пєсков, який попросив жінку в білому халаті знімати все на телефон, а потім його знищити.

"Відходите, знімаєте цілком. Зовсім не соромитеся. В "Телеграмі" [відправляєте], [там] тільки один контакт, там написано "Діма". Але потім телефон залишаєте собі і знищуєте", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.