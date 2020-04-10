Президент Росії Володимир Путін дико зганьбився на камеру через ігри з шейхами з Саудівської Аравії

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Андрій Петренко в Twitter.

«Нафтової паркур», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотожабе видно, що з Путіна зробили буквально «хлопчика на побігеньках»: він покірно стрибає з бочки на бочку через палаючий коло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Як собачка», «Ось це так! Завжди знав, що господар Путіна десь там сидить», «в польоті ще перевзуватися повинен», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що Путін оконфузився з подарунком для прем'єра. На цей раз лідер Кремля зганьбився, висловлюючи підтримку зараженому китайським вірусом прем'єру Британії Борису Джонсону.

«Хотів би висловити свою щиру підтримку в цей непростий для Вас момент. Упевнений, що Ваші енергія, оптимізм і почуття гумору допоможуть перемогти хворобу. Від душі бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання»: Путін відправив Борису Джонсону телеграму зі словами підтримки», - йдеться в публікації.

Росіяни з гумором відреагували на пост Смирнова і попередили Бориса Джонсона, що Володимир Путін може оптравить йому телеграму з "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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