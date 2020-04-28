«Самоізоляція – це тільки перші п'ять років важко. Потім звикаєш». (с) Робінзон Крузо
Люся занадто пізно зрозуміла, що в ЗАГСі вона отримала не тільки свідоцтво про шлюб, але і ще одну трудову книжку.
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- Хлопці, а хто ким хоче стати після закінчення карантину?
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Зараз авіакомпанії дружно пишуть, що сподіваються на розуміння і підтримку в цей важкий час. Хочеться запитати: «А де ви були, коли моя валіза важила 23,1 кг?».
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- А от пам'ятаю, коли я зовсім маленький був, люди не в скафандрах, а в масках ходили, а найхоробріші без масок, і всі віталися за руку.
- Ну, діду, ти зовсім загнався! Ще скажи, що гуляли, де хотіли, і при зустрічі обнімалися і цілувалися!
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- Любий, я без трусиків.
- Машо, ну досить уже про це! Скоро роботу знайду, купимо тобі все.
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Дівчинка з брекетами на все життя запам'ятала, що не можна посміхатися в грозу.
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- Перестаньте мені тикати!
- Але ж ми вже випили на брудершафт.
- Так, але виделкою реально боляче!
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Під час епідемії коронавіруса громадяни миють руки, а влада - вмиває.
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Вирішила в сумочці прибратися. Три рази винесла відро.
Нагадаємо, перелякана Захарова розлякала росіян своїми брудними волоссям.
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