Російський президент Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна від 1 червня, коли росіяни побачили різних "президентів".

На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який опублікував скандальний кадр в своєму особистому Facebook.

"1 червня в кремлівському бункері був насичений день - довелось, судячи з усього, випускати на вахту цілих двох Путіних: вдень вітав багатодітних батьків яйцеголовий, а ввечері з їхнім ЦВК говорив більш круглоголовий і криворотий", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що після першого виступу Путін взяв паузу для "підкачки".

"Він взагалі існує в оригіналі? Чи всі клони?", "Просто в 16:00 була перерва і його підкачали", "З ранку накачали, а до вечора здувся", "Скільки ж їх всього?", "Той що ліворуч - ботоксний. Удмурт, напевно? А правий клон? Або клоун?", "У них, цих Путіних, як гуталіну, ну просто завались...", "Дійсно, вони різні...", "Коли ж вони зникнуть?", - жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що фото постарілого Володимира Путіна сполошило росіян. Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, як і коли росіяни будуть голосувати за поправки до Конституції, які дозволять "обнулити" Володимира Путіна.

"Моя країна, моя Конституція, моє обнулення. 1 липня просто кивни головою і продовжуй платити нам податки", - сказано в підписі до фотожаби.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що для голосування росіянам буде достатньо кивнути головою перед телевізором.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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