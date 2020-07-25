Правильно говорити не "ледача людина", а "людина з обмеженим бажанням працювати"

— Доброго ранку, Олег. Як справи з проектом?

— У мене для вас дві новини...

— Почніть з хорошої.

— З чого ви взяли, що є хороша?

***

я вас просив подвійний еспресо

а ви мені принесли коньяк

подайте книгу скарг

я вам дякую напишу

***

Він: Давай, якщо буде хлопчик, то назвемо його Єгор?

Вона: Добре.

Офіціант: Добрий вечір.

Він: Добрий вечір, Єгор!

***

Ознаки старіння:

— сивина

— зморшки

— не міняєш заводські шпалери на телефоні, тому що вже все одно.

***

Прасувальні дошки - це сноуборди, які зрадили свою мрію і знайшли "нормальну" роботу.

***

Вже який рік товариство социофобів не може зібратися на своє перше засідання.

***

Недільний ранок. Виходять на балкон 2 одеситки.

— Сарочка, ти що, захворіла?

— А з чого ти взяла?

— Чому до тебе щоранку приходить доктор?

— Ну і шо? А якщо до тебе щоранку приходить майор, так шо, війна почалася?

***

Хороший напій "моцарелла", але коли його допиваєш, залишаються ці смішні білі кульки. Що з ними робити?

***

Собак, які шукають наркотики, потрібно наряджати в костюми єдинорогів. Багато хто буде палитися вже від одного їх вигляду.

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Якась сволота принесла на весілля насіння. Горілку так і не відкрили.

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Щоб легко підтримати бесіду про серіал, який ви не дивилися, просто скажіть «Перший сезон був кращим».

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Група розумних альпіністів обійшла Еверест.

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Англійські вчені прийшли до висновку, що Робін Гуд грабував багатих тому, що у бідних було ніфіга було взяти.

Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».

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