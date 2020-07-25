Правильно говорити не "ледача людина", а "людина з обмеженим бажанням працювати"
— Доброго ранку, Олег. Як справи з проектом?
— У мене для вас дві новини...
— Почніть з хорошої.
— З чого ви взяли, що є хороша?
***
я вас просив подвійний еспресо
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а ви мені принесли коньяк
подайте книгу скарг
я вам дякую напишу
***
Він: Давай, якщо буде хлопчик, то назвемо його Єгор?
Вона: Добре.
Офіціант: Добрий вечір.
Він: Добрий вечір, Єгор!
***
Ознаки старіння:
— сивина
— зморшки
— не міняєш заводські шпалери на телефоні, тому що вже все одно.
***
Прасувальні дошки - це сноуборди, які зрадили свою мрію і знайшли "нормальну" роботу.
***
Вже який рік товариство социофобів не може зібратися на своє перше засідання.
***
Недільний ранок. Виходять на балкон 2 одеситки.
— Сарочка, ти що, захворіла?
— А з чого ти взяла?
— Чому до тебе щоранку приходить доктор?
— Ну і шо? А якщо до тебе щоранку приходить майор, так шо, війна почалася?
***
Хороший напій "моцарелла", але коли його допиваєш, залишаються ці смішні білі кульки. Що з ними робити?
***
Собак, які шукають наркотики, потрібно наряджати в костюми єдинорогів. Багато хто буде палитися вже від одного їх вигляду.
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Якась сволота принесла на весілля насіння. Горілку так і не відкрили.
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Щоб легко підтримати бесіду про серіал, який ви не дивилися, просто скажіть «Перший сезон був кращим».
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Група розумних альпіністів обійшла Еверест.
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Англійські вчені прийшли до висновку, що Робін Гуд грабував багатих тому, що у бідних було ніфіга було взяти.
Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
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