"Натяк зрозумів, вважаю що існує загроза мені і моїй родині"

Пожежні спрацювали оперативно, висунувши версію про умисний підпал

Інцидент стався 21 липня в Києві з актором В'ячеславом Маковійчаком, який в 2019 році зіграв Ігоря Коломойського в передвиборчому ролику голови партії "Громадянська платформа" Анатолія Гриценка.

Про те, що трапилося актор повідомив у себе на Фейсбуці, передає Рoliteka.net.

"Мені спалили авто! "Подарунок" на ДР моїх синів! Пожежники приїхали швидко, відразу запитали, чи був у мене з кимось конфлікт, так як дуже схоже на підпал", - зазначив Маковійчак, підписаний у соцмережі яу Слава Масонський.

Актор зазначив, що останнім часом у нього дійсно був конфлікт. Мова про власника магазину, який, за словами Маковійчака "кидає" своїх покупців не гроші.

"Натяк зрозумів, вважаю що існує загроза мені і моїй родині. Відразу хочу попередити, ніж «емерсон» який я ношу - не холодна зброя", - підсумував В'ячеслав.