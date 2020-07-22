Пожежні спрацювали оперативно, висунувши версію про умисний підпал
Інцидент стався 21 липня в Києві з актором В'ячеславом Маковійчаком, який в 2019 році зіграв Ігоря Коломойського в передвиборчому ролику голови партії "Громадянська платформа" Анатолія Гриценка.
Про те, що трапилося актор повідомив у себе на Фейсбуці, передає Рoliteka.net.
"Мені спалили авто! "Подарунок" на ДР моїх синів! Пожежники приїхали швидко, відразу запитали, чи був у мене з кимось конфлікт, так як дуже схоже на підпал", - зазначив Маковійчак, підписаний у соцмережі яу Слава Масонський.
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Актор зазначив, що останнім часом у нього дійсно був конфлікт. Мова про власника магазину, який, за словами Маковійчака "кидає" своїх покупців не гроші.
"Натяк зрозумів, вважаю що існує загроза мені і моїй родині. Відразу хочу попередити, ніж «емерсон» який я ношу - не холодна зброя", - підсумував В'ячеслав.
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