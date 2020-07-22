Пожежні спрацювали оперативно, висунувши версію про умисний підпал

Інцидент стався 21 липня в Києві з актором В'ячеславом Маковійчаком, який в 2019 році зіграв Ігоря Коломойського в передвиборчому ролику голови партії "Громадянська платформа" Анатолія Гриценка.

Про те, що трапилося актор повідомив у себе на Фейсбуці, передає Рoliteka.net.

"Мені спалили авто! "Подарунок" на ДР моїх синів! Пожежники приїхали швидко, відразу запитали, чи був у мене з кимось конфлікт, так як дуже схоже на підпал", - зазначив Маковійчак, підписаний у соцмережі яу Слава Масонський.

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Актор зазначив, що останнім часом у нього дійсно був конфлікт. Мова про власника магазину, який, за словами Маковійчака "кидає" своїх покупців не гроші.

"Натяк зрозумів, вважаю що існує загроза мені і моїй родині. Відразу хочу попередити, ніж «емерсон» який я ношу - не холодна зброя", - підсумував В'ячеслав.

Користувачі кинулися обговорювати ситуацію. Деякі зазначили, що, можливо, слід шукати прихованих ворогів, тому що, той, з ким у актора конфлікт, не став би займатися подібним.
 
"Жесть. Треба по гарячих слідах надати розголос ситуації. Пресуха, тв..."
 
"Згадуйте ще політиків, чи "околополітиків", з якими у Вас була переписка у фб. Мені здається, хтось навіть Вам погрожував"
 
"Офігєть! Співчуваю тобі, бро!"
 
"Може бути і неочевидні вороги. Але це все сумно. Тримайся. потрібно відпиляти голову тим, хто це зробив"
 
"Співчуваю, але шукай в іншому напрямку, знаю Андрія особисто, він не займався б такою фігнею" - "привіт, якщо не він, то я навіть не знаю на кого думати... Не через "аваков чорт" у фб ж..."
 
"якось по "сцикливо-щурячому"
 

Gepostet von Вячеслав Маковийчак am Dienstag, 21. Juli 2020