Незважаючи на перемир'я на фронті, в лавах російських найманців раз у раз фіксують втрати

Про те, що в розташуванні окупаційних військ сталася серія вибухів, повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

З посиланням на "МО ДНР", він написав, що бойовики не відзначають будь-якої активності українських військових і диверсійних груп, а значить, ці вибухи не є порушенням перемир'я і є наслідком безладності найманців.

Так, 28 серпня підірвалися двоє зрадників України, які служили в 1-й мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Один з них – 26-річний уродженець Харківщини, другий – 22-річний житель Донецької області.

Коли наступного дня на місце вибуху прибуло відділення зі складу інженерно-саперної роти 1-ї бригади, ще один вибух забрав життя 41-річного зрадника, шестеро отримали поранення.

30 серпня в районі окупованих РФ сіл Приморське-Миколаївка-Сосновська Донецької області підірвався вантажний "Урал" окупантів, а в останній день літа вранці в тому ж районі спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого п'ятеро саперів були поранені. Цієї ж ночі невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на позиції 1-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Донбасі. Важкі поранення отримали двоє бойовиків.

"Оскільки офіційні органи противника не висувають звинувачень проти України, можна припустити, що ці вибухи можуть бути пов'язані з поганим знанням схем мінопостановок на місцевості, і порушенням техніки безпеки", – зазначив Бутусов.

При цьому він не виключив, що вже найближчим часом російське командування може дати наказ замінувати дороги в районі дій українських військ, щоб потім використовувати проблеми в своєму тилу для зриву перемир'я.

Нагадаэмо, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.

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