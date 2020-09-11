На позиціях ЗСУ під Горлівкою сталася пожежа, українським військовослужбовцям потрібна допомога
Як передає Politeka.net, про наслідки та подробиці НП розповіла волонтер Ірина Каптур на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, винуватцями пожежі є окупанти, які скористалися напрямком вітру в бік позицій ЗСУ.
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Нагадаємо, у четвер, 10 вересня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ.
Обстріл був здійснений поблизу населеного пункту шуми Донецької області. Тим самим бойовики зірвали перемир'я на Донбасі.
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