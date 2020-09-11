На позиціях ЗСУ під Горлівкою сталася пожежа, українським військовослужбовцям потрібна допомога

Як передає Politeka.net, про наслідки та подробиці НП розповіла волонтер Ірина Каптур на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, винуватцями пожежі є окупанти, які скористалися напрямком вітру в бік позицій ЗСУ.

"Війна може бути такою. Не потрібно навіть стріляти. Вогонь за секунди. Палає все навколо. Це все під Горлівкою. До орків рукою подати. Як на долоні. Зривалися БК (боєкомплекти), знову згоріло все: Вопи, бліндажі, оптика, одяг, документи. Намагалися і рятувати, і гасити. Нічого не встигли. Але були там до останнього. Вони вистояли, незважаючи на цей жах!",- розповіла волонтер.

Також вона зазначила, що через те, що сталося 5 бійців постраждало, один потім помер у госпіталі.

"Як же боляче. Ми ще не повністю закрили Красногорівських погорільців. А війна вже вдарила з іншого боку. Вони без нашої допомоги самі не зможуть все відбудувати. Поки тепло, хоч трішки їх підтримаємо", - пообіцяла волонтер.

Нагадаємо, у четвер, 10 вересня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ.

Обстріл був здійснений поблизу населеного пункту шуми Донецької області. Тим самим бойовики зірвали перемир'я на Донбасі.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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